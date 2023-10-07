بالمدفعية الثقيلة.. القوات التركية تقصف 3 قرى شمال غربي الحسكة

محافظة الحسكة: تعرضت قرى الأسدية والمشيرفة والربيعات بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة، لقصف بالمدفعية الثقيلة، من قبل القوات التركية ضمن منطقة نبع السلام”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى قصف القوات التركية من قواعدها ضمن مناطق ” نبع السلام”، بالمدفعية الثقيلة وبشكل مكثف، طول خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، في كل من بلدتي زركان وتل تمر والقرى المحيطة بها، فيما ردت عناصر مجلس تل تمر العسكري، بقصف مدفعي طال القواعد التركية في بلدتي الداودية وباب الخير، وسط معلومات عن وقع قتلى ضمن القاعدة التركية.