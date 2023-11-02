بالمدفعية الثقيلة.. القوات التركية وفصائلها تستهدف 4 قرى وبلدة شمال غربي الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “نبع السلام”، بالمدفعية الثقيلة، بلدة أبو راسين، وقرى ربيعات والخضراوي والأسدية والبوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” شمال غربي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية.

وأشار المرصد السوري، صباح اليوم، ارتفاع عدد قتلى عناصر فرقة الحمزة إلى 6 بالإضافة لإصابة عنصر بجروح خطيرة، نتيجة استهداف عناصر مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة قسد، نقطة لفصيل الحمزات قرب القاعدة التركية في باب الفرج بريف أبو راسين ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غربي الحسكة.