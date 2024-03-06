بالمدفعية الثقيلة.. قوات النظام تجدد قصفها لقرى بريفي حلب وإدلب

جددت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة قصفها المدفعي مستهدفة قريتي كفرعمة وكفرتعال غربي حلب، وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري أمس، مقتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، محاور تلال كبانة ومحيط قرية برزة بريف اللاذقية الشمالي، كما طال القصف المدفعي محيط قريتي القصر وكفرعمة بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى محيط قريتي السرمانية ودوير الأكراد ومران والزيارة بريف حماة الغربي.