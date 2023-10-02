بالمدفعية الثقيلة.. قوات النظام تقصف حرش بجبل الزاوية ومحور بريف اللاذقية

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة حرش بينين في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

كما طال القصف المدفعي محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا أمس مقتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر، نتيجة استهدافهما من قبل عناصر أنصار التوحيد الجهادي على محور الملاجة بريف إدلب.