بالمدفعية الثقيلة.. قوات النظام تقصف 8 مناطق وتستهدف ومسجد ضمن منطقة “خفض التصعيد”

قصفت قوات النظام في ساعات الصباح الأولى، بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات عدة ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث تركز القصف على الفطيرة وبينين والبارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومحيط السرمانية بريف حماة الغربي، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تعرضت أماكن في محيط قرى تديل والسحارة وكفرتعال ومسجد في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، لقصف مدفعي مصدره قوات النظام، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مساء أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام بالاستهدافات المباشرة مع عناصر هيئة تحرير الشام، أحدهما قتل على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، والآخر على محور بسهل الغاب بريف حماة.