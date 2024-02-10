بالمدفعية الثقيلة.. قوات النظام نقصف 3 محاور في ريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة البارة والحواجز المحيطة في بلدة تفتناز، بالإضافة إلى الحواجز المحيطة قرية الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 8 شباط الجاري، مقتل عنصرين من قوات النظام بعمليتين منفصلتين لعناصر هيئة تحرير الشام في ريف اللاذقية، حيث قتل الأول على محور عين عيسى بجبل التركمان والآخر على محور تلة الملك في جبل الأكراد، حيث تتواصل الاستهدافات المتبادلة على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”.