بالمسيّرات.. المجموعات المدعومة من إيران تهاجم قاعدة أمريكية بريف دير الزور

محافظة دير الزور: هاجمت مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وسط تصدي الدفاعات الجوية التابعة لـ”التحالف الدولي” وتمكنها من إسقاط طائرتين إحداهما سقطت على أطراف الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 100 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—28 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة