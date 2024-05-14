بانفجار جسم معدني من مخلفات الحرب.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 3 أطفال شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: تأكد إصابة طفلين آخرين بعمر الـ 12 و11 عاماً بجروح متفاوتة، إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب، خلال العبث به أمس في بلدة أبو الحسن ضمن مناطق “قسد”، بريف دير الزور الشرقي، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 3 أطفال.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن طفلاً 12 عاماً أصيب بجروح، إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب، خلال عبثه به في بلدة أبو الحسن بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق “قسد”، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها

وبذلك، يرتفع إلى 101 بينهم 21 سيدة و31 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 113 شخص، من ضمنهم 13 سيدة و57 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 84 بينهم 21 سيدة و17 طفل وأصيب 79 بينهم 12 سيدات و29 طفل، من ضمنهم 49 بينهم طفل و 19 نساء استشهدوا. و28 بينهم 9 نساء أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 15 بينهم 13 طفل وأصيب 26 بجراح بينهم سيدة و21 طفل

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: استشهد طفل وأصيب 7 أطفال بجراح

– مناطق انتشار القوات الكردية والنظام: أصيب شاب بجراح

– مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”: استشهاد مواطن.

ومن ضمن الحصيلة الكلية هذا العام، تشير توثيقات المرصد السوري إلى استشهاد 68 مدنياً بينهم 12 طفل و19 سيدة، بالإضافة لإصابة 54 شخص بينهم 10 سيدات و23 طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً بانفجار عبوات وألغام من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” جلهم بمناطق سيطرة النظام السوري.