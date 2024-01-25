بانفجار لغم أرضي زرعه “التنظيم”.. ارتفاع حصيلة قتلى الميليشيات السورية الموالية لإيران إلى 3 في بادية حلب

قتل عنصر من الجنسية السورية يعمل ضمن صفوف “فيلق القدس” الموالي لإيران اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها يوم أمس، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية”، بسيارة عسكرية على طريق أثريا- خناصر في بادية حلب.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 3 من المليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية.

وتزايدت عمليات تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل ملحوظ منذ مطلع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في البادية السورية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 73 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

9 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

56 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 8 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 24 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران