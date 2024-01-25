بانفجار جسم من مخلفات الحرب.. استشهاد طفلين في ريف دمشق الشرقي

محافظة ريف دمشق: استشهد طفلان أحدهما يبلغ من العمر ١٣ عاما والآخر ١٦ عاما، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في بلدة اوتايا بريف دمشق الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وبذلك، يرتفع إلى 7 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 شخص، من ضمنهم 14 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 8 أشخاص بينهم 7 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد طفلين وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح