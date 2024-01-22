بانفجار عبوة ناسفة.. مقتل 5 عناصر من قوات النظام في ريف درعا

محافظة درعا: قتل 5 عناصر من قوات النظام، إثر انفجار عبوة ناسفة تزامنا مع مرور سيارة عسكرية كانوا يستقلونها على الطريق الواصل بين مدينة الحارة وبلدة زمرين شمالي درعا.

يشار بأن القتلى من ملاك سرية الإشارة في الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين، جرى نقلهم إلى المشفى العسكري في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 22 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 22 شخصا، هم:

– 3 من المدنيين بينهم سيدة وطفل

– 13 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 3 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 1 من تنظيم “الدولة الإسلامية”

– 1 من المجموعات المتهمة بالانتماء لـ”التنظيم”.