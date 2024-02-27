بانفجار لغم أرضي.. مقتل 3 عناصر من “التنظيم” قرب نقاط الفرقة 17 بريف دير الزور

قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بانفجار لغم أرضي بسيارة يستقلونها، أثناء محاولتهم التسلل لنقاط عسكرية للفرقة 17 والدفاع الوطني، في محيط منجم الملح غربي مدينة ديرالزور.

ونفذت طائرات حربية روسية غارات جوية على مواقع يعتقد أن “التنظيم” يستخدمها كمناطق انطلاق لعملياته في شن هجمات على مواقع قوات النظام.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 153 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

115 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 59 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و16 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 21 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 32 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة ومدني.

– 28 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 5 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 14 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.