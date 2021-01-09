بانفجار مجهول.. استشهاد طفل وإصابة والدته بريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور- المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد طفل وأصيبت والدته، جراء انفجار مجهول قرب منزلهم في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، ووققاً لمصادر محلية فإن الانفجار نتيجة مخلفات حرب، بينما رجحت مصادر أخرى، بأن الانفجار نتيجة سقوط قذيفة مدفعية مصدرها حقل “كونيكو للغاز” حيث تجري قوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية مشتركة.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 2 يناير/كانون الثاني، استشهاد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها مع والده، جراء انفجار لغم وسط مكبات القمامة، أثناء جمعهم للبلاستيك والخردة في قرية أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.