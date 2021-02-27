بايدن معلقا على الضربات الأمريكية على سوريا: إيران لن تفلت من العقاب

بايدن معلقا على الضربات الأمريكية على سوريا: إيران لن تفلت من العقاب

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ”الحذر”، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوريا.

المصدر: “رويترز”