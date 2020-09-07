بتر قدمي مواطنة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف ديرالزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية “الكشكية” الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما تسبب ببتر قدمي مواطنة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان في 15 أغسطس/آب، إصابة شابين بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية “الباغوز” شرق محافظة دير الزور، حيث جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة.