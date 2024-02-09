بتصعيد كبير.. “خلايا التنظيم” تنفذ 10 عمليات ضمن مناطق نفوذ “قسد” وتقتل وتصيب 10 أشخاص

صعد تنظيم “الدولة الإسلامية من هجماته في مناطق متفرقة ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، في خطوة لإثبات بأن التنظيم موجود، بالرغم من الحملات الأمنية التي تنفذها “ٌقسد” وقوات “التحالف الدولي”، إلا أن منذ بداية شهر شباط الجاري، نفذ “التنظيم” 10 عمليات أسفرت عن مقتل 6 بينهم مدني، كما أصيب خلال تلك الهجمات 4 بينهم مدني

وجاء التوزيع المناطقي كالتالي:

8 عمليات في دير الزور أسفرت عن مقتل 4 من قسد بينهم مدني

عملية في الرقة أسفرت عن مقتل عسكري

عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل عسكري

فيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل:

-2 شباط، قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث استهدفوا بالرصاص المباشر عنصرين لـ “قسد” أثناء تواجدهما في محل تجاري في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، وجرى أخذ أسلحتهم قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

-5 شباط، نجا قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” من محاولة اغتيال طالته من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث هاجموا السيارة بالرصاص في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابته بجراح متفاوتة.

بينما استشهد مواطن وهو والد القيادي في الهجوم، وأصيب سائق بجراح متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولاذا المهاجمون إلى جهة مجهولة.

-6 شباط، نفذ مسلحون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوماً جديداً ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى استهداف صهريج نفط بالأسلحة الرشاشة، في الشارع العام في بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى احتراقه.

وفي استهداف ثاني، أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لأفراد خلية تابعة لـ “التنظيم” على استهداف مقر “حزب سورية المستقبل” بالرصاص، في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأيضا أقدم أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” على استهداف مكتب اليعقوب للصرافة بعبوة ناسفة في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ما خلف أضرار مادية، ووفقا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه يوجد بالقرب من المكتب المستهدف مقر لقوات سوريا الديمقراطية.

-7 شباط، استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون سيارة بالأسلحة الرشاشة، نقطة تفتيش “المقبرة” التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بالقرب من تل البيعة شرقي مدينة الرقة، مما أدى لمقتل أحد العناصر فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

-8 شباط، لقي قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” مصرعه متأثراً بإصابته التي أصيب بها اليوم جراء هجوم نفذه شخص مسلح عبر دراجة نارية يرجح تبعيته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على مخفر لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

-8 شباط، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام جراء استهدافه بطلقة نارية في الرأس من قبل مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

-8 شباط، دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدم خلاله قذائف ” الأربيجي”، استهدف نقاط عسكرية “لقسد” في جبل البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” سيارة عسكرية لـ”قسد”، على طريق التحويلة في بلدة محيميدة في ريف ديرالزور الغربي، مما لإصابة عنصرين بجروح وتضرر السيارة.

وأحصى المرصد السوري 29 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 15 قتيل، هم: 12 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 22 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و2 مدني.

* 3 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.