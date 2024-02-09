بتظاهرة شعبية كبيرة.. أبناء جبل العرب في ساحة الكرامة يطالبون بالحرية والعدالة والتغيير السياسي

محافظة السويداء: تجمع حشود جماهيرية غفيرة من أبناء قرى وبلدات السويداء، اليوم الجمعة، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في ظل استمرارا التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والعدالة والتغيير السياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وإسقاط النظام، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، والإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وهتف المتظاهرون بشعارات: الشعب يريد إسقاط النظام”، حاملين لافتات كتب عليها: “لكل المدراء أنتم توقعون قرار فصل ونحن نوقع لوائح عار”، “أكرمهم من يقف في ساحة الكرامة”، “لا تخجل من المطالبة بحقوقك لأن هناك من لا يخجل بسلبها منك”، “المجد للثائرات والحرية بتلبقلك”، “بقلب واحد غنينا للحياة.. حياة الأحرار.. ومضينا نطلبها.. في الشوارع والساحات”، “الحر يصرخ لأجل كرامته.. والجائع يصرخ لأجل لقمته.. طيب أنت ساكت شو بعلتك؟”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، مشاركة العشرات من أبناء السويداء بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط المدينة تأكيداً على استمرار الإنتفاضة الشعبية بوجه النظام، مطالبين بإسقاط النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للنظام وحكومته.