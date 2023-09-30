بتغطية نارية من مسلحين موالين للنظام.. محليون يتسللون نحو نقاط لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون وعناصر من المسلحين الموالين للنظام، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الموح ببلدة أبو حمام، كما طال الهجوم نقاط الهواشة والمصفاية بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة بين عناصر النقاط والمهاجمين وسماع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة، ونشوب حريق في موقع قريب من الاشتباكات، بسبب القذائف العشوائية، كما ألحق القصف أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

ووفقا للمصادر فإن مجموعات من المسلحين المحليين حاولوا التسلل إلى مواقع “قسد” عبر نهر الفرات الفاصل، بتغطية نارية من المسلحين الموالين لقوات النظام المتمركزين عند أطراف نهر الفرات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا أمس، وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها في أحداث “الفتنة” التي شهدتها مناطق ريف دير الزور الشرقي، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين وعابرين من مناطق النظام من جهة أخرى، حيث أصيب بشظايا قذيفة هاون في وقت سابق أثناء تواجده بالقرب من خطوط التماس على أطراف بلدة ذيبان، وينحدر القتيل من بلدة القورية بريف دير الزور الخاضعة لمناطق نفوذ قوات النظام.