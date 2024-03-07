بتفجير عبوة ناسفة.. إصابة 3 عناصر بينهم قيادي في شعبة المخابرات العسكرية بدرعا البلد

محافظة درعا: أصيب 3 عناصر مسلحين بجروح بينهم قيادي في شعبة المخابرات العسكرية، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، تزامنا مع مرور سيارة يستقلونها في حي سجنة بدرعا البلد، حيث احترقت السيارة وتم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج .

وبحسب المعلومات فإن القيادي قد تعرض لعملية اغتيال سابقة خلال الشهر الفائت، ما أدى إلى إصابته بجروح.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 56 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 67 شخصا، هم:

– 10 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 27 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية