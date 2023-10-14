بتفجير عبوة ناسفة.. مقتل وإصابة 4 عناصر من “قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل عنصران من “قسد” وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر استهداف عربة كانت تقلهم، بعبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عند أطراف بلدة الكبر بريف ديرالزور الغربي.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 130 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 87 قتيلا، هم: 20 مدنيين و62 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-99 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 18 من المدنيين، ومجهول الهوية، و36 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.