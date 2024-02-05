بتكاليف تصل لنحو 1000 دولار أمريكي.. أهالي يتوجهون للطاقة الشمسية في شمال وشرق سوريا بعد الاستهداف التركي لمحطات الكهرباء

توجه الكثير من الأهالي ضمن مناطق شمال وشرق سوريا إلى الطاقة الشمسية البديلة بعد استهداف الطائرات التركية للمنشآت الكهربائية في المنطقة وقطع الكهرباء عن عشرات البلدات ومئات القرى ناهيك عن نقص المحروقات أيضاً نتيجة القصف القصف التركي مؤخراً.

وشهدت المنطقة أزمة حادة في تواجد الكهرباء والمحروقات التي تستخدم في المولدات المنزلية والاشتراك فيما توفر لجنة المحروقات التابعة للإدارة الذاتية مادة المازوت لمولدات الاشتراك، ويصل سعر تركيب طاقة الشمسية بطاقة 6 “أمبير” إلى مايقارب 1000 دولار أمريكي، وبالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان المنطقة ولكن تتجه بعض العوائل لتركيب الطاقة الشمسية للتخلص من الوضع الراهن وأعطال مولدات الاشتراك المتكررة.

ويقول (م .خ) في شهادته للمرصد السوري: منذ قصف القوات التركية محطتي الكهرباء في مدينة القامشلي لم يصل التيار الكهربائي لحد الآن وبات اعتمادنا على مولدات الاشتراك ولكن بسبب أعطالها المتكررة ونتيجة قلة مادة المحروقات أيضاً من أجل المولدة المنزلية الصغيرة اضطررنا لبيع ذهب زوجتي لشراء الطاقة الشمسية في ظل فصل الشتاء.

ومن جانبها تقول السيدة (س. م) في شهادتها للمرصد السوري: إن وضع بلدة المالكية لا يختلف عن باقي المناطق فالكهرباء الرئيسية غير متوفرة منذ القصف التركي الأخيرة، أغلب العوائل توجهت لتركيب الطاقة الشمسية بالرغم من تكاليفها الباهظة ولكن لا حلول في الأفق كون مولدات الاشتراك لا تجدي نفعاً بسبب أعطالها المستمرة ونقص المحروقات بعد القصف التركي الأخير على المحطات النفطية.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا أوضاع صعبة بعد تدمير طائرات التركية البنية التحتية مستهدفة كافة المنشآت التي تخدم سكان المنطقة منها الكهرباء والنفط والغاز.