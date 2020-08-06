بتمهيد ناري مكثف.. قوات النظام تشن هجوماً جديداً على محور الحدادة ضمن جبل الأكراد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على محاور ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط هجوم بدأته قبل قليل على محور الحدادة بجبل الأكراد، حيث تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين الفصائل ومجموعات جهادية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام بلدة الزيارة شمال غرب حماة، والرويحة وبينين وأطراف البارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، توجه أرتال عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، من ريف إدلب الشرقي وحلب الجنوبي والجنوبي الغربي، إلى مواقع جديدة في محيط كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، تمكنت الفصائل المقاتلة من تدمر صهريج وقود تابع لقوات النظام بصاروخ موجه، على محور المشاريع في ريف حماة الغربي.