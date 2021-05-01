بتمهيد ناري مكثف.. هجوم للفصائل الموالية لأنقرة على نقاط للقوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل أمس وفجر اليوم، تجدد القصف البري العنيف من قبل الفصائل الموالية لأنقرة على متاطق نفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث تركز القصف المكثف على قرى مياس وصوغانكه وبرج قاص، وسط اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة، في هجوم لفيلق الشام على نقاط القوات الكردية، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.

وكان نشطاء المرصد السوري، رصدوا مساء أمس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور قرية الدغلباش غربي مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية قصفها البري على مواقع القوات الكردية في قرية عين دقنة، كما قصفت محيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.