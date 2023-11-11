بتنسيق مع حكومة العراق.. نحو 200 عائلة من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” تتجهز لمغادرة مخيم الهول

بتنسيق مع حكومة العراق.. نحو 200 عائلة من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” تتجهز لمغادرة مخيم الهول

محافظة الحسكة: تتجهز اليوم 199 عائلة تضم نحو 776 شخص من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويحملون الجنسية العراقية، لمغادرة مخيم الهول الواقع في أقصى شمال شرقي الحسكة، باتجاه الأراضي العراقية.

وينحدر تلك الأسر من مناطق (صلاح الدين- نينوى- أنبار- كركوك- بابل- بغداد)، ويأتي ذلك ضمن تنسيق وعمل مشترك بين دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية مع حكومة العراق لتسليم رعاياهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 تشرين الثاني الجاري، بتجهيز أكثر من 100عائلة من الجنسية العراقية لمغادرة مخيم الهول الواقع أقصى شرقي الحسكة، إلى الأراضي العراقية، بالتنسيق مع ” الإدارة الذاتية”.