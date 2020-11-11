بتهمة إدخالهم مبالغ مالية كبيرة.. “الأسايش” تعتقل نساء تونسيات من قسم المهاجرات في مخيم “الهول”

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر المرصد السوري، بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عمدت يوم أمس، إلى اعتقال ثلاثة نساء من الجنسية التونسية، يتواجدن في “قسم المهاجرات” ضمن “مخيم الهول” الواقع أقصى جنوبي شرقي الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، جرى اعتقال المهاجرات بتهمة إدخال أموال كبيرة بهدف شراء مسدسات وطلقات وكواتم أسلحة فردية وتنفيذ عمليات اغتيال داخل “مخيم الهول”.

والجدير ذكره، أن إدراة “مخيم الهول” سمحت للمتواجدين في “مخيم الهول” بحوالات مالية بقيمة 200 دولار أمريكي فقط كل شهر، إلا أن مكاتب التحويل وبعض من القائمين على “مخيم الهول” يسمحون بإدخال مبالغ كبيرة لقاطني المخيم مقابل الحصول على رشاوي مالية.