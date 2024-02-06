بتهمة إعطاء إحداثيات لـ “التحالف الدولي”.. المخابرات العسكرية تعتقل نحو 100 بينهم قياديين في الميليشيات الموالية لإيران بريف دير الزور

بتهمة إعطاء إحداثيات لـ “التحالف الدولي”.. المخابرات العسكرية تعتقل نحو 100 بينهم قياديين في الميليشيات الموالية لإيران بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المخابرات العسكرية التابعة للنظام اعتقلت قيادي يدعى (م.ح) في الميليشيات الإيرانية ونحو 56 من عناصره، إضافة لاعتقال 37 من عناصر المسلحين المحليين الموالين للميليشيات الإيرانية، وهروب قيادي يدعى (إ.ف) باتجاه منطقة محكان وتحصنه مع الميليشيات الإيرانية.

ووفقاً للمصادر فقد تمت مصادرة مزرعة وسيارات تعود لـ (م.ح) في مدينة دير الزور، ومصادرة سيارات لـ (إ.ف) وجاءت حملة الاعتقالات بتهمة إعطاء معلومات وإحداثيات لـ”التحالف الدولي”، وذلك على خلفية الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها.

ونفذت الطائرات الأمريكية، عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية.

وتسببت الضربات الأمريكية للميليشيات الإيرانية في مناطق دير الزور وريفها في إرباك تلك الميليشيات.