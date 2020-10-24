بتهمة الإتجار الممنوع.. “أجهزة النظام الأمنية” تعتقل تاجر حبوب برفقة اثنين من أقربائه في الريف الشمالي لمحافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، بأن حاجز أمني لقوات النظام اعتقل “تاجر حبوب” واثنين من أقربائه أثناء مرورهم من قرية كفر شمس الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة درعا، باتجاه مدينة جاسم، وبحوزتهم 6 أطنان من مادة القمح بتهمة “الإتجار الممنوع”.

وأشار المرصد السوري في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اعتقال عناصر شعبة المخابرات العسكرية، عنصراً سابقاً في فصائل درعا المعارضة للنظام، في درعا البلد، واقتادوه إلى جهة مجهولة.