بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.. “قسد” تعتقل 3 أشخاص من عائلة واحدة شمالي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت فجر أمس الثلاثاء، بلدة الغريبة الشرقية الواقعة ضمن ريف دير الزور الشمالي، واعتقلت 3 أشخاص من عائلة واحدة، بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية فرضت حظراً للتجوال داخل بلدة غرانيج بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد يوم من اشتباكات عنيفة وقعت بين عائلتين في البلدة، وبدأ عناصر “قسد” بتفتيش المنازل بحثا عن مطلوبين و أسلحة.