بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل شخص من ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت مواطن بعد مداهمة منزله في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واقتادته إلى سجونها بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن قوات سوريا الديمقراطية شنت حملة دهم لبعض المنازل في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت على إثرها 4 شبان واقتادتهم إلى سجونها، لأسباب مجهولة.

ونشر المرصد السوري في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن مسلحون مجهولون، استهدفوا، حاجز الجمعية التابع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الطيانة بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الحاجز.

وفي سياق ذلك، داهم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية منازل المواطنين في البلدة، وكسروا أبواب المحال التجارية وعبثوا بمحتوياتها.