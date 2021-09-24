بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 4 أشخاص من ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: داهمت دوريات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مساء الأمس، بعض المنازل في بلدة العزبة في في الريف الشمالي من محافظة دير الزور واعتقلت 4 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس إلى أن قوات “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية و قوات مكافحة الإرهاب “HAT” داهمت قُرى بلدة أبو خشب بريف دير الزور الغربي، بدعم من مروحيات التحالف الدولي، واعتقلت 8 أشخاص بتهمة التعامل مع فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما نفذت قوات سوريا الديمقراطية ليلة الأربعاء، عملية دهم بدعم من طيران التحالف المروحي في قرية الجاسمي بريف ديرالزور الشمالي، اعتقلت على إثرها 4 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.