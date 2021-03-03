بتهمة الانتماء لتنظيم “حراس الدين”.. هيئة “تحرير الشام” تعتقل ثلاثة جهاديين من ريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في إطار حملتها ضد الجهاديين المنتسبين لتنظيمات وفصائل أُخرى، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن هيئة “تحرير الشام” اعتقلت اليوم الأربعاء، ثلاثة جهاديين بتهمة الانتماء لتنظيم “حراس الدين” من بلدة كللي في الريف الشمالي لمحافظة إدلب.

ونشر المرصد السوري في الـ 28 من فبراير/شباط المنصرم، أن عناصر من هيئة “تحرير الشام”، داهموا منازل في بلدة كللي بريف إدلب، واعقلوا شابين مهاجرين من جنسية غير سورية، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “حراس الدين”، دون ورود تفاصيل حول مصيرهما حتى الآن، وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت،قبل يوم، بأن هيئة “تحرير الشام” اعتقلت اثنين من منتسبي “حزب التحرير” من بلدة كللي شمالي إدلب، أحدهما من من جنسية غير سورية، بالتزامن مع استنفار أمني لعناصر “تحرير الشام” شهدته قرية دير حسان شمالي إدلب، تمهيدا لمداهمة بعض المنازل واعتقال مطلوبين من تنظيم “حراس الدين” المتهم بولائه لتنظيم “القاعدة”.

المرصد السوري أشار في الـ 26 من فبراير/شباط المنصرم، إلى أن هيئة “تحرير الشام” وسعت حملتها ضد تنظيم “حراس الدين” الجهادي في محافظة إدلب، حيث علم المرصد السوري أن تحرير الشام اعتقلت أيضاً عناصر من التنظيم في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، كما جرى اعتقال سيدة شيشانية ضمن مدينة إدلب، فضلاً عن اعتقال قيادي سابق بحراس الدين في دير حسان شمالي