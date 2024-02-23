بتهمة الانتماء لـ”التنظيم”.. استخبارات “قسد” تعتقل 6 أشخاص في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة: اعتقلت الاستخبارات التابعة لـ”قسد” ليلة أمس، خلية تتألف من 6 أشخاص، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة الحسكة، وبحسب المعلومات فإن الأفراد ينحدرون من مدينة درعا، تمت مداهمة منزلهم، واقتيادهم إلى مركز أمني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 16 شباط الجاري، مداهمة دورية تابعة لـ”قسد” منزل مواطن في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلته، وذلك بتهمة الانضمام للمسلحين المحليين في القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية.