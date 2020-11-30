بتهمة الانتماء وصلة القرابة بقيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية”.. “قسد” تداهم قرية شرقي دير الزور وتعتقل ثلاثة أشخاص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، لحقوق الإنسان، أن قوات سورية الديمقراطية داهمت فجر اليوم قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت شخص وابنه تربطهم صلة قرابة بقيادي في تنظيم “الدولة الإسلامية” يدعى “همام اللافي”، كما اعتقلت عناصر “قسد” شخص آخر بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأفادت مصادر المرصد السوري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي نفذت عملية دهم لبعض المنازل في مناطق خشام وجديد عكيدات والعزبة والمعيزيلة في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.

وبحسب مصادر المرصد السوري، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عددا من الأشخاص من بينهم عنصر في صفوفها وشقيق قيادي ضمن مجلس دير الزور العسكري، بالإضافة إلى اعتقال موظف يعمل مع “الإدارة الذاتية” وعددا من الأشخاص لأسباب غير معروفة.