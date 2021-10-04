بتهمة البحث عن الآثار وقضايا جنائية.. “الأسايش” تعتقل 6 أشخاص غالبيتهم عسكريين  في ريف حلب

محافظة حلب: اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، يوم أمس، 6 أشخاص بينهم 4 عسكريين في قوى الأمن الداخلي و”قسد”، في منبج بريف حلب الشرقي، بتهمة البحث عن الآثار، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بجرائم قتل وتجارة المواد المخدرة.

وبسبب ارتفاع أسعار اللقى الأثرية، يبحث البعض عنها، لبيعها إلى سارقي التاريخ السوري، حيث تقوم بسرقة الآثار السورية ونبش القبور التاريخية في عموم المناطق السورية.

مصادر المرصد السوري أفادت بأن الباحثين عن الآثار نبشوا مقابر رومانية وبيزنطية قديمة ومواقع عبادة تعود إلى العصور القديمة وماقبل الميلاد في مختلف الأماكن السورية.