بتهمة التحريض ضد النظام.. الأجهزة الأمنية تعتقل مواطنا من أبناء قرية الهري شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقلت قوات النظام مواطنا من أبناء قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، عند طلبه استخراجه جواز سفر في الدائرة الحكومية، واقتادته إلى مركز أمني

ووفقا للمصادر، فإن قوات النظام اعتقلته بتهمة “التحريض ضد النظام” أثناء المناوشات التي حصلت بين ميليشيا “الدفاع الوطني” وأهالي قرية الهري.

وأشار المرصد السوري في 7 أيلول الفائت إلى أن قوات النظام وأجهزتها الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة في مدينة دير الزور، بعد انتشار معلومات تفيد بخروج أهالي بتظاهرات تطالب بإسقاط النظام، أعقبه انتشار مخبرين من الموالين للنظام في المدينة لمراقبة تحركات المدنيين، وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في المدينة.

ونفذت قوات النظام، اليوم، حملة اعتقالات تعسفية واسعة على حواجزها المنتشرة في مدينة دير الزور، وطالت مواطنين وشبان وطلاب الجامعات واقتادتهم إلى المراكز الأمنية التابعة للنظام، دون معرفة مصيرهم.