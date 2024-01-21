بتهمة التخابر لصالح “التحالف الدولي”.. اعتقال قيادي في هيئة “تحرير الشام” في عملية أمنية بريف حلب الغربي

محافظة حلب: اعتقل قيادي لدى هيئة “تحرير الشام”، في عملية أمنية نفذها جهاز الأمن العام التابع للهيئة في بلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتهمة التخابر لصالح “التحالف الدولي”، حيث جرى اقتياده إلى أحد سجون “الهيئة”، دون معرفة مصيره.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة “تحرير الشام” بشن حملات أمنية ضد قادة ضمن صفوفها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 19 كانون الثاني، اعتقال قيادي أمني ضمن صفوف هيئة “تحرير الشام”، في عملية أمنية نفذها جهاز الأمن العام، استهدفت منزله في بلدة زردنا بريف إدلب، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن القيادي تعرض للضرب، بتهمة العمالة والتخابر لصالح قوات النظام، حيث جرى اقتياده إلى أحد سجون “الهيئة”، دون معرفة مصيره.