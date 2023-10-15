بتهمة التخابر لصالح قوات النظام.. جهاز الأمن العام يعتقل شخص في عملية أمنية بريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب: نفذ جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، اليوم، عملية دهم في بلدة ترمانين يريف إدلب الشمالي، واعتقل خلال العملية شخص متهم بالتعاون والتخابر لصالح قوات النظام، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وتستمر الأجهزة الأمنية التابعة لتحرير الشام بعملياتها الأمنية بتهم العمالة والتخابر لصالح الأجندات الخارجية ضمن مناطق نفوذها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 29 أيلول الفائت، اعتقال جهاز الأمن العام التابع “لهيئة تحرير الشام”، 5 عناصر من “الهيئة”، بتهمة التعامل والتخابر مع جهات خارجية وذلك بعد مداهمة منازلهم في شارع الثلاثين بمدينة.