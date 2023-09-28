بتهمة التخابر مع جهات خارجية.. جهاز الأمن العام في “الهيئة” يعتقل 5 أشخاص في مدينة إدلب

بتهمة التخابر مع جهات خارجية.. جهاز الأمن العام في “الهيئة” يعتقل 5 أشخاص في مدينة إدلب

اعتقل جهاز الأمن العام التابع “لهيئة تحرير الشام”، فجر اليوم، 5 عناصر من “الهيئة”، بتهمة التعامل والتخابر مع جهات خارجية وذلك بعد مداهمة منازلهم في شارع الثلاثين بمدينة.

واعتقل جهاز الأمن العام التابع لـ هيئة تحرير الشام، في 19 من أيلول الجاري، رئيس نيابة مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، في عملية أمنية، بتهمة التعامل والتخابر لصالح “التحالف الدولي”، وجرى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية دون معرفة مصيره.

وجاء ذلك، بعد مضي أقل من 24 ساعة على اعتقال قيادي أفغاني مع مرافقه في حي الشيخ ثلث بمدينة إدلب، بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.

كما طالت عملية الاعتقال الأمني “أبو الزبير” الذي ينحدر من بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي” أيضا.