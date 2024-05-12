بتهمة التصوير.. عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني يعتقلون مواطن ويعتدون عليه بالضرب

محافظة دير الزور: اعتدى عناصر من “الحرس الثوري” الإيراني على مواطن بالضرب في سوق مدينة البوكمال بريف دير الزور، بتهمة التصوير أثناء مرور العناصر، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول فاقدا للوعي، دون معرفة مصيره.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 نيسان الفائت، إلى أن عناصر من الأمن الجنائي بقوات النظام، وبأوامر من الميليشيات الإيرانية، اعتقلوا امرأة بمدينة دير الزور بتهمة تصوير مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث تم اقتيادها إلى أحد الأفرع الأمنية ولا يزال مصيرها مجهولا.