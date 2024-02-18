بتهمة التعامل بالعملة المزورة.. اعتقال شخص في عملية مداهمة بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” شخصا، في عملية مداهمة لمنزل في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الغربي، بتهمة التعامل بالعملة المزورة، حيث عثر بحوزته خلال العملية على 3100 دولار أمريكي، وجرى اقتياده إلى مركز أمني دون معرفة مصيره.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 16 شباط الجاري، مداهمة دورية تابعة لـ”قسد” منزل مواطن في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلته، وذلك بتهمة الانضمام للمسلحين المحليين في القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية.