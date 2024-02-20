بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”.. الشرطة العسكرية تعتقل مواطناً وتفرج عن اثنين آخرين لقاء فدى مالية في عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية خلال الأيام القليلة الفائتة، مواطناً في حي الأشرفية بمدينة عفرين شمال غربي حلب، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

على صعيد متصل، أطلقت الشرطة العسكرية سبيل مواطنين اثنين أحدهما من ناحية بلبل لقاء مبلغ مالي قدره 600 دولار أمريكي والآخر من أبناء ناحية شيخ الحديد بريف عفرين وذلك لقاء فدية مالية قدرها 3500 دولار أمريكي، كانا قد اعتقلا بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاَ.

وأشار المرصد السوري في 18 شباط الجاري، إلى أن عناصر فصيل أحرار الشرقية اختطفوا مواطنا من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، بعد عودته إلى قريته قادماً من محافظة حلب، واتهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

كما اعتقل عناصر دورية يتبعون للأمن السياسي خلال الأيام القليلة الفائتة مواطنا من قرية خلنيرة بريف عفرين بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه، بعد عودته إلى مسقط رأسه قادماً من محافظة حلب.