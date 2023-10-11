بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.. الاستخبارات التركية والفصائل الموالية لتركيا تواصل اعتقال المدنيين في عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية تابعة للاستخبارات التركية على اعتقال مواطن من أهالي قرية مرونية بناحية جنديرس بريف عفرين فور وصوله إلى قريته قادماً من شمال العراق، بتهمة أداء الخدمة الإلزامية إبان سيطرة الإدارة الذاتية على عفرين.

كما أقدم عناصر من فصيل فيلق الشام من اعتقال مواطن من أهالي قرية ايسكا بناحية شيراوا بريف عفرين فور عودته إلى قريته قادماً من ريف حلب الشمالي، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، ولتحصيل فدية مالية منه.

وبالمقابل داهم عناصر دورية تابعة للاستخبارات التركية والشرطة العسكرية منزلاً في قرية كفر صفرة بناحية جنديرس، حيث اقدموا على اعتقال امرأة، دون معرفة التهم الموجهة إليها، في حين أطلقت الشرطة العسكرية سراح مواطن من أهالي ناحية جنديرس، لقاء فدية مالية قدرها 400 دولار أمريكي، كان قد اعتقل في وقت سابق بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 تشرين الأول الجاري، اعتقال عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية خلال الأيام القليلة الفائتة مواطنة من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين، بعد عودتها إلى قريتها قادمة من ريف حلب الشمالي، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، بالإضافة إلى اعتقال مواطن آخر من أهالي ناحية بلبل بذات التهمة.