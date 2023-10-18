بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.. الشرطة المدنية والاستخبارات التركية تعتقلان 6 مواطنين في عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة المدنية بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، على شن حملة دهم واعتقالات في قرية دير صوان بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، حيث طال حملة الاعتقالات 5 مواطنين من العائدين مؤخراً إلى القرية من محافظة حلب، بالإضافة إلى سرقة منازل المواطنين، خلال عملية المداهمة، وذلك بذريعة العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً إبان سيطرتها على مدينة عفرين.

وعلى صعيد متصل، أقدم عناصر دورية تابعة للاستخبارات التركية على اعتقال مواطن من أهالي قرية ميركان بناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 17 تشرين الأول الجاري، إلى أن الشرطة المدنية اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 32 عاماً، بعد مداهمة منزلها في قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، بتهمة العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية سابقا، حيث جرى اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية التابعة للشرطة، دون معرفة مصيرها حتى اللحظة.