بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً.. الشرطة المدنية والعسكرية تعتقلان 4 مواطنين من أبناء عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة المدنية يوم أمس، على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي قرية كوليان تحتاني بناحية راجو بريف عفرين، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على مدينة عفرين، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم.

وعلى صعيد متصل، أقدمت دورية أخرى للشرطة المدنية على اعتقال مواطن من أهالي ناحية بلبل بريف عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً، وذلك عقب عودته إلى قريته قادماً من مدينة حلب.

كما أقدم عناصر حاحز تابع للشرطة العسكرية على مدخل مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على اعتقال مواطن من ناحية بلبل بريف عفرين، في أثناء توجهه إلى مدينة إعزاز لشراء بعض المواد الخاصة بالزراعة، واتهامه بالتعامل مع “الإدارة الذاتية”.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، اعتقل عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية خلال الأيام القليلة الفائتة، شابتين اثنتين من أهالي قرية كوليا تحتاني التابعة لناحية راجو بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

كما أقدم عناصر دورية مشتركة من الاستخبارات التركية والشرطة المدنية على اعتقال مواطن من أهالي قرية آنقلة بناحية شيخ الحديد بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، أثناء توجهه إلى مدينة عفرين.