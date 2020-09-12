بتهمة التعامل مع “قسد”.. أمني سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” يشارك في اعتقال وتعذيب مواطن في تل أبيض

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا اعتقلوا شابا من بلدة تل أبيض ضمن مناطق “نبع السلام”، بتهمة التعامل مع “قسد”، حيث شارك في الاعتقال كل من الأمني في فصيل الجبهة الشامية والذي كان أمنيا سابقا في تنظيم ” الدولة الإسلامية”، وأمني فيلق المجد مع عدد من عناصر الفصائل الموالية لتركيا.

وأثناء الاعتقال أهانوا الشاب بطريقة مشينة أمام عائلته وذويه، واقتادوه إلى سجونهم في منطقة تل أبيض شمال الرقة.

وكان عناصر الفصائل الموالية لتركيا اعتقلوا، في 5 أيلول، 5 مدنيين من قرية بئر نوح في ريف تل تمر، بتهمة التعامل مع “قسد”.

كما عبث عناصر الفصائل في القرية ومحتوياتها بقصد ترهيب سكانها المتبقين، وذلك في إطار الضغط عليهم لمغادرة القرية.