بتهمة التعامل مع “قسد”.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 5 مدنيين من ريف تل تمر 

اعتقل عناصر الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، 5 مدنيين من قرية بئر نوح في ريف تل تمر، واقتادتهم إلى مكان مجهول، وذلك بتهمة التعامل مع “قسد”.

كما عبث عناصر الفصائل في القرية بقصد ترهيب سكانها المتبقين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، استمرار عمليات سرقة الممتلكات في مناطق “نبع السلام”، حيث تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقة محتويات منازل المواطنين بشكل شبه كامل في قرية الشركة في ريف رأس العين، بالإضافة إلى سرقة الممتلكات العامة وشبكات الكهرباء لاستخراج المعادن من النحاس والألمنيوم، وبيعها كخردة في أسواق تركيا بعد صهرها سبائك.

ورصد المرصد السوري، قبل أيام، عناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، يعبئون أكياس القمح من صوامع بالقرب من معبر رأس العين، تمهيدا لنقلها إلى تركيا.

وكانت قوى الأمن التركي قد اعتقلت، في الأول من أيلول/سبتمبر، مسؤولا في الفصائل الموالية لتركيا في تل أبيض، أثناء محاولته تهريب أكثر من 100 جهاز خليوي من الجانب السوري إلى تركيا.