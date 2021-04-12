 بتهمة “التعامل مع قوات النظام”.. قسد تعتقل “مختار قرية” غربي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لمختار قرية “زغير جزيرة” بريف دير الزور الغربي ضمن مناطق نفوذها، وذلك بتهمة “التعامل مع قوات النظام”، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن عناصر “قسد”، نهبوا منازل أهالي في بلدة الشحيل، بعد أن تمركزوا فيها عدة أيام، بعد التوتر الأمني الذي جرى في البلدة ما بين إحدى العوائل من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، وسرق العناصر ألواح طاقة شمسية وبطاريات وأدوات كهربائية.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المنازل التي استولت عليها وطردت أهلها من “عائلة الحسن” في بلدة الشحيل تنفيذاً للاتفاق الذي تمخض عن اجتماع يوم أمس السبت، بين وجهاء من بلدة الشحيل ورئيس المجلس المدني للمنطقة الوسطى بدير الزور من جهة، وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية برئاسة قائد ساحة البصيرة وقائد مجلس دير الزور العسكري من جهة أخرى، حيث اتفق الطرفان على اغلاق معبار الحسن بشكل كامل وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المنازل التي استولت عليها.