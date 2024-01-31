بتهمة التعاون مع “التنظيم”.. اعتقال شقيق قيادي في مجلس ديرالزور العسكري

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر من قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” شقيق قيادي في مجلس دير الزور العسكري بتهمة التعاون مع خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة منزله في بلدة العزبة شمالي ديرالزور، واقتادته إلى أحد المراكز الأمنية.

وأشار المرصد السوري في 27 من كانون الثاني الجاري إلى أن دورية تابعة لـ”قسد” داهمت عدة منازل في قرية غزيلة التابعة لناحية اليعربية بريف القامشلي شمالي الحسكة، واعتقلت 5 شبان بتهمة العمالة لـ”الجيش الوطني”، حيث تم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.