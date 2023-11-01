بتهمة التعاون مع قوات النظام.. “ٌقسد” تنفذ عمليتين أمنيتين وتعتقل مطلوبين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذت دورية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فجر اليوم، عملية أمنية، استهدفت متعاونين مع قوات النظام، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 3 أشخاص، جرى اقتيادهم إلى مراكز أمنية تابعة لـ “قسد” دون معرفة مصيرهم.

كما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عدد من الشبان في بلدة سويدان بريف دير الزور الشرقي، في عملية مداهمة لذات التهمة السابقة، وجرى اقتيادهم إلى جهة أمنية تابعة لـ “قسد”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، إلقاء قوات سوريا الديمقراطية القبض على شخص ينتمي لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث تم إلقاء القبض عليه وهو يحاول زرع عبوة ناسفة أمام أحد المحلات التجارية في البلدة بهدف تفجيرها.