بتهمة التهريب إلى مناطق النظام.. مجلس منبج العسكري يعتقل نحو 20 عنصرا من “الدفاع الذاتي”

اعتقلت قوات مجلس منبج العسكري، نحو 20 عنصرا من “الدفاع الذاتي” التابع للمجلس العسكري، بعد ضلوعهم في أعمال تهريب من منطقة منبج شرق حلب إلى مناطق نفوذ النظام السوري.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 آب/أغسطس، ازدياد عمليات تهريب المازوت إلى مناطق “نبع السلام” ضمن نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، بسبب الفارق الكبير في أسعار المحروقات ما بين مناطق “قسد” ومناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري رصد، في 14 تموز/يوليو الفائت، مقتل مواطن يعمل في تهريب النفط على يد عناصر “قوى الأمن الداخلي” في عين عيسى شمال الرقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قيادي في الأسايش يلقب بـ”عكيد” أمر مجموعته بتعذيب المهرب، لأنه لم ينسق مع مجموعته التي تحمي المهربين، ليفارق الحياة على إثرها، وأكدت مصادر المرصد السوري أن الحادثة هذه ليست الأولى من نوعها، وجرى قتل عدة مهربين في وقت سابق للأسباب ذاتها.

وتمتهن عدة مجموعات من بينها “عكيد الأسايش” تأمين خطوط التهريب إلى مناطق الفصائل الموالية لتركيا وتأخذ نسبة من عائدات المواد المهربة، وتصادر الشاحنات التي تقصد خطوط التهريب بدون تنسيق معها.